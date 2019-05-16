Законопроект про медичний канабіс: документ зареєструють вже завтра, 17 травня

“Комітет одноголосно підтримав законопроект (про легалізацію медичного використання канабісу — ред.), розроблений робочою групою, яку я очолював у ВР. Наразі близько ста народних депутатів підтримали цей законопроект. Він буде зареєстрований в п’ятницю, 17 травня... (16 травня - ред) буде останній день, коли народні депутати будуть мати можливість приєднатися та підписати цей законопроект”, — сказав Логвинський.

За його словами, під час проведення робочої групи були присутні представники інших комітетів, включаючи комітет здоров’я, були представники аграрного комітету та комітету свободи слова.

"Будуть висновки й інших комітетів, але це вже буде після реєстрації. Наша головна мета підняти його в першому читанні“,- зазначив Логвинський.

Також, він зазначив, що законопроект називається “Закон, що забезпечує фундаментальне право на життя”.

Нагадаємо, петиція з вимогою легалізувати медичний канабіс набрала на сайті Верховної Ради України необхідні для початку її розгляду 25 тисяч підписів.