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Законопроект 5600 ускладнить адміністрування бізнесу дрібних птахівників - Соколов

Київ • УНН

 • 16389 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Заступник голови ГС "Всеукраїнська Аграрна Рада" Михайло Соколов розкритикував одну з норм податкового законопроекту № 5600, пише УНН.

Законопроект 5600 ускладнить адміністрування бізнесу дрібних птахівників - Соколов

Йдеться про норму, якою пропонується позбавити птахівників права бути платниками єдиного податку четвертої групи.

Ця норма, за словами Соколова, "ускладнить життя" дрібним птахівникам.

"У птахівництві є не лише великі компанії, але і невеликі маленькі. І їх мами-засновники опиняться перед вибором: або виводити підрозділ в окрему юрособу, що вимагає певних зусиль, і далі адмініструвати його окремо. Або просто його закривати", - розповів Соколов.

Він додав, що птахівників не варто позбавляти права бути платниками єдиного податку четвертої групи.

"Ми, у ВАР, не вважаємо це рішення оптимальним. Краще було б залишити їх на четвертій групі, але зробити базу оподаткування не на площу земельної ділянки, де фабрика розташована, а, наприклад, на кількість поголів'я, кліток.

Але, на жаль, законодавець цього не зробив", - говорить Соколов.

Доповнення

У Головному науково-експертному управлінні ВР назвали наслідки ухвалення законопроекту 5600: безробіття, еміграція та монополізація агросектору.

Окрім того, ухвалення цього законопроекту, за словами експертів, призведе до значного подорожчання найпопулярнішого серед українців м'яса — курятини. Адже йдеться про зміну оподаткування птахівників.

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