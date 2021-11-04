Законопроект 5600 ускладнить адміністрування бізнесу дрібних птахівників - Соколов
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Заступник голови ГС "Всеукраїнська Аграрна Рада" Михайло Соколов розкритикував одну з норм податкового законопроекту № 5600, пише УНН.
Йдеться про норму, якою пропонується позбавити птахівників права бути платниками єдиного податку четвертої групи.
Ця норма, за словами Соколова, "ускладнить життя" дрібним птахівникам.
"У птахівництві є не лише великі компанії, але і невеликі маленькі. І їх мами-засновники опиняться перед вибором: або виводити підрозділ в окрему юрособу, що вимагає певних зусиль, і далі адмініструвати його окремо. Або просто його закривати", - розповів Соколов.
Він додав, що птахівників не варто позбавляти права бути платниками єдиного податку четвертої групи.
"Ми, у ВАР, не вважаємо це рішення оптимальним. Краще було б залишити їх на четвертій групі, але зробити базу оподаткування не на площу земельної ділянки, де фабрика розташована, а, наприклад, на кількість поголів'я, кліток.
Але, на жаль, законодавець цього не зробив", - говорить Соколов.
Доповнення
У Головному науково-експертному управлінні ВР назвали наслідки ухвалення законопроекту 5600: безробіття, еміграція та монополізація агросектору.
Окрім того, ухвалення цього законопроекту, за словами експертів, призведе до значного подорожчання найпопулярнішого серед українців м'яса — курятини. Адже йдеться про зміну оподаткування птахівників.