Безробіття, втеча за кордон і монополізація агросектору: експерти ВР назвали наслідки скандального законопроекту 5600, який посилює податковий тиск на аграріїв
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Прийняття податкового законопроекту №5600 може призвести до зростання безробіття у сільській місцевості, відтоку робочої сили у міста та за кордон, а також монополізацію агросектору через брак коштів у дрібних фермерів. Про це йдеться у висновку Головного науково-експертного управління, опублікованому на сайті ВР, передає УНН.
Деталі
Проектом ЗУ пропонується оновити спосіб розрахунку податків для фермерів. Так, законодавці хочуть запровадити “мінімальне податкове зобов’язання” (МПЗ) — це мінімальна сума податків, яку має сплачувати людина (або підприємство), яка володіє землею або використовує її на правах оренди чи емфітевзису та отримує з неї доходи.
Запровадження МПЗ може призвести до деякого збільшення бюджетних надходжень та певного рівня детінізації у сфері сільськогосподарського виробництва, констатували експерти ГНЕу. Разом з тим, запровадження МПЗ може спровокувати негативні соціальні та економічні наслідки, попереджають фахівці.
“Зокрема, посилення податкового тиску на малих виробників може обумовити продаж або передачу ними в оренду земельних ділянок (що може бути одним із негативних наслідків прийняття проекту) та призвести до зростання безробіття у сільській місцевості, відтоку робочої сили у міста та за кордон, зниження конкуренції та монополізації сільськогосподарського виробництва, зміни структури агровиробництва, товарної структури експорту-імпорту, зростання цінової пропозиції на внутрішньому ринку агропродовольства тощо”, — йдеться у документі.
Експерти ГНЕу також помітили, що законодавець пропонує змінити фіскальне навантаження в агарній сфері. Однак не обґрунтовує, яким чином.
"Відсутність у супровідних до проекту документах фінансово-економічного обґрунтування (включаючи розрахунки), серед іншого, не дозволяє оцінити спрямованість пропозицій проекту саме на “забезпечення збалансованості бюджетних надходжень.
У пояснювальній записці до проекту суб’єкт права законодавчої ініціативи обмежується лише положенням, за яким “прийняття законопроекту дозволить отримати додаткові надходження до зведеного бюджету близько 50 млрд гривень в розрахунку на рік”, — йдеться у документі.
Нагадаємо, 1 липня ВР прийняла законопроект у першому читанні. Наразі ВР готує документ до другого читання.
Доповнення
Щодо законопроекту висловились також профільні асоціації. Зокрема, у ВАР заявили, що збільшення податків для птахівництва обернеться фіаско для влади.
Експерти ж додають, що збільшення оподаткування птахівників неминуче призведе до різкого подорожчання такого “народного” продукту як курятина.