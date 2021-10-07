Безработица, бегство за границу и монополизация агросектора: эксперты ВР назвали последствия скандального законопроекта 5600, который усиливает налоговое давление на аграриев

КИЕВ. 7 октября. УНН. Принятие налогового законопроекта №5600 может привести к росту безработицы в сельской местности, оттоку рабочей силы в города и за границу, а также монополизации агросектора из-за нехватки средств у мелких фермеров. Об этом говорится в заключении Главного научно-экспертного управления, опубликованном на сайте ВР, передает УНН.