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Безработица, бегство за границу и монополизация агросектора: эксперты ВР назвали последствия скандального законопроекта 5600, который усиливает налоговое давление на аграриев

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 октября. УНН. Принятие налогового законопроекта №5600 может привести к росту безработицы в сельской местности, оттоку рабочей силы в города и за границу, а также монополизации агросектора из-за нехватки средств у мелких фермеров. Об этом говорится в заключении Главного научно-экспертного управления, опубликованном на сайте ВР, передает УНН.

Детали

Проектом Закона Украины предлагается обновить способ расчета налогов для фермеров. Так, законодатели хотят ввести "минимальное налоговое обязательство" (МНО) - это минимальная сумма налогов, которую должен платить человек (или предприятие), который владеет землей или использует ее на правах аренды или эмфитевзиса и получает с нее доходы.

Введение МНО может привести к некоторому увеличению бюджетных поступлений и определенному уровню детенизации в сфере сельскохозяйственного производства, констатировали эксперты ГНЭУ. Вместе с тем, введение МНО может спровоцировать негативные социальные и экономические последствия, предупреждают специалисты.

"В частности, усиление налогового давления на малых производителей может обусловить продажу или передачу ими в аренду земельных участков (что может быть одним из негативных последствий принятия проекта) и привести к росту безработицы в сельской местности, оттоку рабочей силы в города и за границу, снижение конкуренции и монополизации сельскохозяйственного производства, изменению структуры агропроизводства, товарной структуры экспорта-импорта, росту ценового предложения на внутреннем рынке агропродовольства т.д.", - говорится в документе.

Эксперты ГНЭУ также отметили, что законодатель предлагает изменить фискальную нагрузку в агарной сфере. Однако не обосновывает, каким образом.

"Отсутствие в сопроводительных к проекту документах финансово-экономического обоснования (включая расчеты), в том числе, не позволяет оценить направленность предложений проекта именно на обеспечение сбалансированности бюджетных поступлений.

В пояснительной записке к проекту субъект права законодательной инициативы ограничивается только положением, согласно которому принятие законопроекта позволит получить дополнительные поступления в сводный бюджет около 50 млрд гривен в расчете на год", - говорится в документе.

Напомним, 1 июля ВР приняла законопроект в первом чтении. Сейчас ВР готовит документ ко второму чтению.

Дополнение

По законопроекту высказались также профильные ассоциации. В частности, в ВАС заявили, что увеличение налогов для птицеводства обернется фиаско для власти.

Эксперты же добавляют, что увеличение налогообложения птицеводов неизбежно приведет к резкому подорожанию такого "народного" продукта как курятина.

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