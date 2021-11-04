Законопроект 5600 усложнит администрирование бизнеса мелких птицеводов - Соколов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Заместитель председателя ГС "Всеукраинский Аграрный Совет" Михаил Соколов раскритиковал одну из норм налогового законопроекта № 5600, передает УНН.
Речь идет о норме, которой предлагается лишить птицеводов права быть плательщиками единого налога четвертой группы.
Данная норма, по словам Соколова, "усложнит жизнь" мелким птицеводам.
"В птицеводстве есть не только крупные компании, но и небольшие маленькие. И их мамы-основатели окажутся перед выбором: либо выводить подразделение в отдельное юрлицо, что требует определенных усилий, и дальше администрировать его отдельно. Либо просто его закрывать", - рассказал Соколов.
Он добавил, что птичников не стоит лишать права быть плательщиками единого налога четвертой группы.
"Мы, в ВАР, не считаем это решение оптимальным. Лучше было бы оставить их на четвертой группе, но сделать базу налогооблажения не на площадь земельного участка, где фабрика расположена, а, например, на количество поголовья, клеток.
Но, к сожалению, законодатель этого не сделал", - говорит Соколов.
Дополнение
В Главном научно-экспертном управлении ВР назвали последствиях принятия законопроекта 5600: безработица, эмиграция и монополизация агросектора.
Кроме того, принятие этого законопроекта, по словам экспертов, приведет к значительному подорожанию самого популярного среди украинцев мяса — курятины. Ведь речь идет об изменении налогообложения птицеводов.