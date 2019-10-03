Законодавці встановили матеріальну відповідальність військових
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому проект закону про матеріальну відповідальність військовослужбовців. Відповідне рішення підтримали 276 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Проект закону № 1225 про матеріальну відповідальність військовослужбовців та деяких інших осіб направлений на приведення правових норм інституту матеріальної відповідальності військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу, військовозобов’язаних і резервістів під час проходження ними зборів у відповідність із Конституцією України.
Закон окреслює механізм визначення шкоди, заподіяної державі, визначення осіб, винних у заподіянні шкоди, та притягнення їх до матеріальної відповідальності.
Нагадаємо, 20 вересня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону про матеріальну відповідальність військовослужбовців.