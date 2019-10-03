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Законодатели установили материальную ответственность военных

Киев • УНН

 • 10193 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона о материальной ответственности военнослужащих. Соответствующее решение поддержали 276 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Законодатели установили материальную ответственность военных

Проект закона № 1225 о материальной ответственности военнослужащих и некоторых других лиц направлен на приведение правовых норм института материальной ответственности военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, военнослужащих и резервистов во время прохождения ими сборов в соответствии с Конституцией Украины.

Закон определяет механизм определения ущерба, причиненного государству, определение лиц, виновных в причинении ущерба и привлечения их к материальной ответственности.

Напомним, 20 сентября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о материальной ответственности военнослужащих.

Украинские Национальные Новости

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