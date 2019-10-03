Законодатели установили материальную ответственность военных
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона о материальной ответственности военнослужащих. Соответствующее решение поддержали 276 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Проект закона № 1225 о материальной ответственности военнослужащих и некоторых других лиц направлен на приведение правовых норм института материальной ответственности военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, военнослужащих и резервистов во время прохождения ими сборов в соответствии с Конституцией Украины.
Закон определяет механизм определения ущерба, причиненного государству, определение лиц, виновных в причинении ущерба и привлечения их к материальной ответственности.
Напомним, 20 сентября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о материальной ответственности военнослужащих.