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ВР ухвалила за основу законопроект про матеріальну відповідальність військових

ВР ухвалила за основу законопроект про матеріальну відповідальність військових

Київ • УНН

 • 13474 перегляди

КИЇВ. 20 вересня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону про матеріальну відповідальність військовослужбовців. Відповідне рішення підтримали 306 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Проект закону №1225 про матеріальну відповідальність військовослужбовців та деяких інших осіб направлений на приведення правових норм інституту матеріальної відповідальності військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу, військовозобов’язаних і резервістів під час проходження ними зборів у відповідність із Конституцією України.

Закон окреслює механізм визначення шкоди, заподіяної державі, визначення осіб, винних у заподіянні шкоди, та притягнення їх до матеріальної відповідальності.

При цьому народні депутати вирішили скоротити наполовину строки підготовки цього проекту закону до розгляду в ІІ читанні.

Нагадаємо, трьох місяців вистачить для того, щоб перевести військову прокуратуру в спеціалізовану прокуратуру протидії злочинам у сфері національної безпеки і оборони, заявив раніше головний військовий прокурор Віктор Чумак.

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