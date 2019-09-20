ВР ухвалила за основу законопроект про матеріальну відповідальність військових
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону про матеріальну відповідальність військовослужбовців. Відповідне рішення підтримали 306 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Проект закону №1225 про матеріальну відповідальність військовослужбовців та деяких інших осіб направлений на приведення правових норм інституту матеріальної відповідальності військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу, військовозобов’язаних і резервістів під час проходження ними зборів у відповідність із Конституцією України.
Закон окреслює механізм визначення шкоди, заподіяної державі, визначення осіб, винних у заподіянні шкоди, та притягнення їх до матеріальної відповідальності.
При цьому народні депутати вирішили скоротити наполовину строки підготовки цього проекту закону до розгляду в ІІ читанні.
Нагадаємо, трьох місяців вистачить для того, щоб перевести військову прокуратуру в спеціалізовану прокуратуру протидії злочинам у сфері національної безпеки і оборони, заявив раніше головний військовий прокурор Віктор Чумак.