Законодавці США хочуть обмежити військові повноваження Трампа проти Ірану
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Палата представників Конгресу США на цьому тижні проголосує за резолюцію, що покликана підтвердити обмеження повноважень президента країни Дональда Трампа в питанні військових дій відносно Ірану. Про це повідомляється в поширеному в неділю листі спікера нижньої палати американського законодавчого органу Ненсі Пелосі законодавцям-демократам, передає УНН із посиланням на CNN.
“На цьому тижні Палата представників представить і проголосує за резолюцію про військові повноваження, щоб обмежити військові дії президента США щодо Ірану. Ця резолюція схожа з тією, що була внесена в Сенат сенатором Тімом Кейном. Вона підтверджує давно встановлені наглядові обов’язки Конгресу, вимагаючи, щоб при відсутності подальших дій з боку законодавців військові дії, ініційовані адміністрацією щодо Ірану, були припинені протягом 30 днів”, — сказано в листі.
Як підкреслила в листі Пелосі, удар, нанесений США в районі багдадського аеропорту, в результаті якого був убитий командувач силами спеціального призначення “Аль-Кудс” Корпусу вартових ісламської революції (КВІР, елітні частини іранських ЗС) генерал Касем Сулеймані, був “провокаційним і невідповідним”.
“Ці дії поставили під загрозу наших військовослужбовців, дипломатів та інших осіб, погрожуючи серйозним загостренням напруженості у відносинах з Іраном. Наша головний обов’язок як членів Конгресу полягає в забезпеченні безпеки американського народу. З цієї причини ми стурбовані, що адміністрація зробила ці дії, не проконсультувавшись з Конгресом, не враховуючи військові повноваження Конгресу, гарантовані Конституцією США”, — пояснила Пелосі.
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Про нанесенні удару Пентагон повідомив 3 січня. Конгрес США не був повідомлений заздалегідь про його підготовку. Як повідомила газета The Washington Post, офіційно про проведену операцію Білий дім повідомив законодавців в суботу. За даними видання, спрямований Білим домом звіт засекречений, невідомо, чи буде він опублікований.
У неділю Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть завдати непропорційно сильного удару по Ірану у відповідь на будь-який напад на американських громадян або об’єкти. При цьому він підкреслив, що не вважає за необхідне офіційно повідомляти Конгрес в разі подібних кроків проти Тегерана.