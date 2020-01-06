Законодавці США хочуть обмежити військові повноваження Трампа проти Ірану

КИЇВ. 6 січня. УНН. Палата представників Конгресу США на цьому тижні проголосує за резолюцію, що покликана підтвердити обмеження повноважень президента країни Дональда Трампа в питанні військових дій відносно Ірану. Про це повідомляється в поширеному в неділю листі спікера нижньої палати американського законодавчого органу Ненсі Пелосі законодавцям-демократам, передає УНН із посиланням на CNN.