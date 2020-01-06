Трамп загрожує Іраку жорсткими санкціями за виведення військ США

КИЇВ. 6 січня. УНН. Американський президент Дональд Трамп пообіцяв ввести масштабні санкції проти Іраку, якщо Багдад зробить відносно США будь-які “ворожі дії”. Про це він заявив журналістам в ніч на понеділок, 6 січня. Зокрема, йдеться про вимогу вивести американські війська з країни, передає УНН.