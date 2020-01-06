Трамп загрожує Іраку жорсткими санкціями за виведення військ США
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Американський президент Дональд Трамп пообіцяв ввести масштабні санкції проти Іраку, якщо Багдад зробить відносно США будь-які “ворожі дії”. Про це він заявив журналістам в ніч на понеділок, 6 січня. Зокрема, йдеться про вимогу вивести американські війська з країни, передає УНН.
За його словами, санкції проти Ірану здадуться Багдаду м’якими порівняно з новими обмежувальними заходами на адресу Іраку.
США, зокрема, не виведуть військових, поки Багдад не відшкодує вартість об’єктів, включаючи військово-повітряну базу, побудовану на кошти Сполучених Штатів, зазначив американський президент.
Парламент Іраку 5 січня на екстреному засіданні проголосовали за розрив угоди про коаліцію з боротьби з терористичним угрупуванням “Ісламська держава”. Згідно з цим рішенням, іноземна військова присутність в Іраку має бути припинена. Іракський уряд після голосування в парламенті вже розробляє кроки та правові заходи щодо виведення військ США з країни.
У Держдепартаменті Сполучених Штатів таким рішенням розчаровані та просять уряд Іраку його переосмислити з урахуванням важливості міцного партнерства двох країн в сфері економіки і безпеки, а також оскільки продовження боротьби з “Ісламським державою” входить в загальні інтереси. На даний момент в країні знаходяться близько 5 тис. американських солдатів.
Трамп також знову пообіцяв “серйозну відплату” Ірану, в разі якщо він почне атаки у відповідь на вбивство генерала Касема Сулеймані. Він підтвердив також готовність до нанесення ударів по іранських об’єктах культурної спадщини.
Обстановка в регіоні загострилася, після того, як 3 січня за наказом Дональда Трампа був убитий генерал Касем Сулеймані в результаті ракетного удару в районі міжнародного аеропорту Багдада. Незабаром після його смерті духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї призначив наступника Сулеймані. Ним став бригадний генерал Есмаїл Каан. Як говорилося в заяві Хаменеї, завдання “Аль-Кудс” “залишаться незмінними”.