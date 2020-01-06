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Трамп грозит Ираку жесткими санкциями за вывод войск США

Трамп грозит Ираку жесткими санкциями за вывод войск США

Киев  •  УНН

 • 12524 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Американский президент Дональд Трамп пообещал ввести масштабные санкции против Ирака, если Багдад сделает в отношении США любые “враждебные действия”. Об этом он заявил журналистам в ночь на понедельник, 6 января. В частности, речь идет о требовании вывести американские войска из страны, передает УНН.

По его словам, санкции против Ирана покажутся Багдаду мягкими по сравнению с новыми ограничительными мерами в адрес Ирака.

США, в частности, не выведут военных, пока Багдад не возместит стоимость объектов, включая военно-воздушную базу, построенную на средства США, отметил американский президент.

Парламент Ирака 5 января на экстренном заседании проголосовали за разрыв соглашения о коалиции по борьбе с террористической группировкой “Исламское государство”. Согласно этому решению, иностранное военное присутствие в Ираке должна быть прекращено. Иракское правительство после голосования в парламенте уже разрабатывает шаги и правовые меры по выводу войск США из страны.

В Госдепартаменте США таким решением разочарованы и просят правительство Ирака его переосмыслить с учетом важности крепкого партнерства двух стран в сфере экономики и безопасности, а также поскольку продолжение борьбы с “Исламским государством” входит в общие интересы. На данный момент в стране находятся около 5 тыс. американских солдат.

Трамп также вновь пообещал “серьезное возмездие” Ирану, в случае если он начнет атаки в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани. Он подтвердил также готовность к нанесению ударов по иранским объектам культурного наследия.

Обстановка в регионе обострилась после того, как 3 января при приказом Дональда Трампа был убит генерал Касем Сулеймани в результате ракетного удара в районе международного аэропорта Багдада. Вскоре после его смерти духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назначил преемника Сулеймани. Им стал бригадный генерал Эсмаил Каан. Как говорилось в заявлении Хаменеи, задача “Аль-Кудс” “останутся неизменными”.

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