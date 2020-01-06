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Законодатели США хотят ограничить военные полномочия Трампа против Ирана

Законодатели США хотят ограничить военные полномочия Трампа против Ирана

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 января. УНН. Палата представителей Конгресса США на этой неделе проголосует за резолюцию, которая призвана подтвердить ограничение полномочий президента страны Дональда Трампа в вопросе военных действий в отношении Ирана. Об этом сообщается в распространенном в воскресенье письме спикера нижней палаты американского законодательного органа Нэнси Пелоси законодателям-демократам, передает УНН со ссылкой на CNN.

“На этой неделе Палата представителей представит и проголосует за резолюцию о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента США в отношении Ирана. Эта резолюция схожа с той, что была внесена в Сенат сенатором Тимом Кейном. Она подтверждает давно установлены наблюдательные обязанности Конгресса, требуя, чтобы при отсутствии дальнейших действий со стороны законодателей военные действия, инициированные администрацией в отношении Ирана, были прекращены в течение 30 дней”, — говорится в письме.

Как подчеркнула в письме Пелоси, удар, нанесенный США в районе багдадского аэропорта, в результате которого был убит командующий силами специального назначения “Аль-Кудс” Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генерал Касем Сулеймани, был “провокационным и несоответствующим”.

“Эти действия поставили под угрозу наших военнослужащих, дипломатов и других лиц, угрожая серьезным обострением напряженности в отношениях с Ираном. Наша главная обязанность как членов Конгресса состоит в обеспечении безопасности американского народа. По этой причине мы обеспокоены, что администрация сделала эти действия, не проконсультировавшись с Конгрессом, не считая военных полномочиях Конгресса, гарантированные Конституцией США”, — пояснила Пелоси.

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О нанесении удара Пентагон сообщил 3 января. Конгресс США не был уведомлен заранее о его подготовке. Как сообщила газета The Washington Post, официально о проведенной операции Белый дом сообщил законодателей в субботу. По данным издания, направленный Белым домом отчет засекречен, неизвестно, будет ли он опубликован.

В воскресенье Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут нанести непропорционально сильный удар по Ирану в ответ на любое нападение на американских граждан или объекты. При этом он подчеркнул, что не считает необходимым официально сообщать Конгресс подобные шаги против Тегерана.

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