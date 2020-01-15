Закон про визнання "Пласту" офіційно опубліковано
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Законопроект "Про державне визнання і підтримку Пласту - Національної скаутської організації України" офіційно опублікований у газеті Верховної Ради "Голос України" від 15 січня, повідомляє УНН.
Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, тобто, 16 січня.
Відповідно до тексту документу, проект Закону України "Про державне визнання і підтримку Пласту – Національної скаутської організації України" розроблено з метою – створення сприятливої законодавчої бази задля підтримки і розвитку пластового (скаутського) руху в Україні та серед української діаспори в світі.
Нагадаємо, 17 грудня Рада офіційно визнала скаутську організацію "Пласт" і ухвалила законопроект в цілому з поправками Президента України Володимира Зеленського.