Закон о признании "Пласта" официально опубликован
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Законопроект "О государственном признание и поддержку Пласта - Национальной скаутской организации Украины" официально опубликован в газете Верховной Рады "Голос Украины" от 15 января, сообщает УНН.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, то есть, 16 января.
Согласно тексту документа, проект Закона Украины "О государственном признание и поддержку Пласта - Национальной скаутской организации Украины" разработан с целью - создания благоприятной законодательной базы для поддержки и развития пластового (скаутского) движения в Украине и среди украинской диаспоры в мире.
Напомним, 17 декабря Рада официально признала скаутскую организации "Пласт" и приняла законопроект в целом с поправками Президента Украины Владимира Зеленского.