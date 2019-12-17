Рада офіційно визнала скаутську організацію "Пласт"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Народні депутати України прийняли доопрацьований закон "Про державне визнання і підтримку Пласту - Національної скаутської організації України" з пропозиціями Президента України від 03.09.2019, передає кореспондент УНН.

Так, пропозицію про прийняття без доопрацювання в цілому закону України про державне визнання і підтримку "Пласту" - національної скаутської організації України, з пропозиціями Президента України від 03.09.2019 № 0976 підтримало 316 народних депутатів.

Нагадаємо, на пленарному засіданні Верховної Ради планують розглянути низку законопроектів, ветованих Президентом України Володимиром Зеленським, зокрема, про підтримку "Пласту" та Тимчасові слідчі комісії.

Як повідомляв УНН, 4 вересня Президент України Володимир Зеленський ветував законопроект 10184 про державне визнання і підтримку Національної скаутської організації України "Пласт".

Проект Закону України “Про державне визнання і підтримку Пласту – Національної скаутської організації України” розроблено з метою – створення сприятливої законодавчої бази задля підтримки і розвитку пластового (скаутського) руху в Україні та серед української діаспори в світі.

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