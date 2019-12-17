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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 100856 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 134379 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Рада официально признала скаутскую организацию "Пласт"

Рада официально признала скаутскую организацию "Пласт"

Киев  •  УНН

 • 11882 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Народные депутаты Украины приняли доработанный закон "О государственном признании и поддержке Пласта - Национальной скаутской организации Украины" с предложениями Президента Украины от 03.09.2019, передает корреспондент УНН.

Так, предложение о принятии без доработки в целом закона Украины о государственном признании и поддержке "Пласта" - национальной скаутской организации Украины, с предложениями Президента Украины от 03.09.2019 № 0976 поддержали 316 народных депутатов.

Напомним, на пленарном заседании Верховной Рады планируют рассмотреть ряд законопроектов, ветированных Президентом Украины Владимиром Зеленским, в частности, о поддержке "Пласта" и временных следственных комиссиях.

Как сообщал УНН, 4 сентября Президент Украины Владимир Зеленский ветировал законопроект 10184 о государственном признании и поддержке Национальной скаутской организации Украины "Пласт".

Проект Закона Украины "О государственном признание и поддержке Пласта - Национальной скаутской организации Украины" разработан с целью - создание благоприятной законодательной базы для поддержки и развития пластового (скаутского) движения в Украине и среди украинской диаспоры в мире.

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