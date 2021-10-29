Закликав до розстрілу в університеті: у Ростові затримали "друга" казанського стрілка
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У російському Ростові затримали студента за заклик у соцмережах влаштувати масовий розстріл людей в університеті. Хлопець назвав себе другом казанського стрілка Ільназа Галявієва. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.
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У пості із закликом влаштувати розстріл студент написав, що Ільназ Галявієв, який у казанській школі застрелив дев'ятьох людей, — його друг.
Після публікації погроз до університету приїхали силовики. Хлопця затримали та доправили до відділу поліції.
Зрештою студент заявив, що повідомлення у соцмережі були жартом і він не планував здійснювати напад. Згодом хлопець визнав свою провину і пообіцяв, що більше так не зробить.
Додамо, що за такий жарт його відрахували із закладу вищої освіти.
Нагадаємо
19-річний Ільназ Галявієв влаштував стрілянину у казанській школі 11 травня 2021 року. Загинули семеро дітей і двоє дорослих, 20 осіб було госпіталізовано.
На допиті хлопець заявив, що вважає себе "богом і всіх ненавидить". Він не був на обліку у психіатра і володів зброєю легально.
За фактом нападу на навчальний заклад порушено кримінальну справу щодо масового вбивства. Районний суд Казані заарештував стрілка на два місяці.