Призывал к расстрелу в университете: в Ростове задержали "друга" казанского стрелка

Детали

В посте с призывом устроить расстрел студент написал, что Ильназ Галявиев, который застрелил в казанской школе девять человек, — его друг.

После публикации угроз в университет приехали силовики. Парня задержали и доставили в отдел полиции.

В итоге студент заявил, что сообщения в соцсети были шуткой и он не планировал совершать нападение. Позже он признал свою вину и пообещал, что больше так не сделает.

Добавим, что за такую шутку его отчислили из высшего учебного заведения.

Напомним

19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской школе 11 мая 2021 года. Погибли семь детей и двое взрослых, 20 человек были госпитализированы.

На допросе он заявил, что считает себя "богом и всех ненавидит". Он не стоял на учете у психиатра и владел оружием легально.

По факту нападения на учебное заведение возбуждено уголовное дело по массовому убийству. Районный суд Казани арестовал стрелка на два месяца.