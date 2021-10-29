Призывал к расстрелу в университете: в Ростове задержали "друга" казанского стрелка
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. В российском Ростове задержали студента за призыв в соцсетях устроить массовый расстрел людей в университете. Парень назвал себя другом казанского стрелка Ильназа Галявиева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.
Детали
В посте с призывом устроить расстрел студент написал, что Ильназ Галявиев, который застрелил в казанской школе девять человек, — его друг.
После публикации угроз в университет приехали силовики. Парня задержали и доставили в отдел полиции.
В итоге студент заявил, что сообщения в соцсети были шуткой и он не планировал совершать нападение. Позже он признал свою вину и пообещал, что больше так не сделает.
Добавим, что за такую шутку его отчислили из высшего учебного заведения.
Напомним
19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской школе 11 мая 2021 года. Погибли семь детей и двое взрослых, 20 человек были госпитализированы.
На допросе он заявил, что считает себя "богом и всех ненавидит". Он не стоял на учете у психиатра и владел оружием легально.
По факту нападения на учебное заведение возбуждено уголовное дело по массовому убийству. Районный суд Казани арестовал стрелка на два месяца.