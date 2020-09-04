Закладання вибухівки біля офісного приміщення на Печерську: суд арештував підозрюваних
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Суд взяв під варту колишнього правоохоронця та ветерана АТО, яких підозрюють у замінуванні офісного приміщення на Печерську у Києві з альтернативою внесення застави у 500 тисяч гривень кожному. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МВС.
“Суд обрав фігурантам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави — 500 тисяч гривень кожному. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, колишньому правоохоронцю та чоловіку, який проходив службу у зоні АТО повідомлено про підозру у замінуванні офісного приміщення у Києві.
Нагадаємо, 9 серпня біля одного з офісів на Печерську в Києві знайшли вибуховий пристрій.