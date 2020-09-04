Закладка взрывчатки возле офисного помещения на Печерске: суд арестовал подозреваемых
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Суд взял под стражу бывшего правоохранителя и ветерана АТО, которых подозревают в минировании офисного помещения на Печерске в Киеве с альтернативой внесения залога в 500 тыс. гривен каждому. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Суд избрал фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога - 500 тыс. гривен каждому. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, бывшему правоохранителю и мужчине, который проходил службу в зоне АТО сообщено о подозрении в минировании офисного помещения в Киеве.
Напомним, 9 августа возле одного из офисов на Печерске в Киеве нашли взрывное устройство.