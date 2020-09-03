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Ветерана АТО і експравоохоронця затримали за підозрою у мінуванні офісного приміщення у Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Колишньому правоохоронцю та чоловіку, який проходив службу у зоні АТО повідомлено про підозру у замінуванні офісного приміщення у Києві. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Ветерана АТО і експравоохоронця затримали за підозрою у мінуванні офісного приміщення у Києві

"За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури №6 повідомлено про підозру двом особам, причетним до замінування офісного приміщення у центрі столиці", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що у ході досудового розслідування правоохоронці встановили осіб, причетних до цього злочину, та затримали їх. Ними виявилися двоє чоловіків, 1981 та 1982 року народження. Один з них - колишній правоохоронець, інший - проходив службу у зоні АТО.

Окрім того, 2 вересня 2020 року, за місцями проживання та реєстрації затриманих проведено обшуки, у ході яких вилучено тротилові шашки, електродетонатори, гранати РГД-5 та запали до них, понад 500 набоїв різного калібру та допоміжні засоби для виготовлення вибухівки.

"Затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України та вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів", - зазначається у повідомленні.

У прокуратурі повідомляють, що встановлюється походження вилученого арсеналу та мотиви його зберігання.

Як нагадується, 9 серпня 2020 року до поліції надійшло повідомлення про те, що на паркані біля офісного приміщення на вулиці Великій Васильківській виявлено саморобний вибуховий пристрій.

"Вказаний пристрій складався з бурової тротилової шашки, електродетонатора з проводами живлення, під’єднаними до мобільного телефону. Фахівцями вибухотехнічної служби небезпечний предмет був знешкоджений", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, бізнес-центр "Парковий", де знаходиться офіс "Слуги народу", "замінували".

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