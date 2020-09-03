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Ветерана АТО и экс-правоохранителя задержали по подозрению в минировании офисного помещения в Киеве

Киев • УНН

 • 13017 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Бывшему правоохранителю и мужчине, который проходил службу в зоне АТО сообщено о подозрении в минировании офисного помещения в Киеве. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Ветерана АТО и экс-правоохранителя задержали по подозрению в минировании офисного помещения в Киеве

"За процессуального руководства Киевской местной прокуратуры №6 сообщено о подозрении двум лицам, причастным к минированию офисного помещения в центре столицы", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в ходе досудебного расследования правоохранители установили лиц, причастных к этому преступлению, и задержали их. Ими оказались двое мужчин, 1981 и 1982 года рождения. Один из них - бывший правоохранитель, другой - проходил службу в зоне АТО.

Кроме того, 2 сентября 2020 года, по месту жительства и регистрации задержанных проведены обыски, в ходе которых изъяты тротиловые шашки, электродетонаторы, гранаты РГД-5 и запалы к ним, более 500 патронов различного калибра и вспомогательные средства для изготовления взрывчатки.

"Задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК Украины и решается вопрос об избрании им меры пресечения", - отмечается в сообщении.

В прокуратуре сообщают, что устанавливается происхождение изъятого и мотивы его хранения.

Как напоминается, 9 августа 2020 года в полицию поступило сообщение о том, что на заборе у офисного помещения на улице Большой Васильковской обнаружено самодельное взрывное устройство.

"Указанное устройство состояло из буровой тротиловой шашки, электродетонатора с проводами питания, подключенными к мобильному телефону. Специалистами взрывотехнической службы опасный предмет был обезврежен", - говорится в сообщении.

Напомним, бизнес-центр "Парковый", где находится офис "Слуги народа", "заминировали".

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