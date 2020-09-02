У Києві “замінували” бізнес-центр “Парковий”

“БЦ “Парковий”, де знаходиться офіс “Слуги народу”, замінували. Сподіваюсь, жартівники”, - написав Олександр Качура.

Згодом він опублікував ще один допис, про те, що це все-таки був жарт.

“Жартівники”. Нічого не знайшли. Зараз в партійному офісі проходить конференція по судовій реформі. Вже повернулись до роботи”, - додав Олександр Качура.

Нагадаємо, 31 серпня під час з’їзду партії "Слуга народу" під "Парковим" пройшла акція протесту.