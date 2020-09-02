У Києві “замінували” бізнес-центр “Парковий”
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Бізнес-центр “Парковий”, де знаходиться офіс “Слуги народу”, “замінували”. Про це написав народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура в Telegram-каналі, передає УНН.
“БЦ “Парковий”, де знаходиться офіс “Слуги народу”, замінували. Сподіваюсь, жартівники”, - написав Олександр Качура.
Згодом він опублікував ще один допис, про те, що це все-таки був жарт.
“Жартівники”. Нічого не знайшли. Зараз в партійному офісі проходить конференція по судовій реформі. Вже повернулись до роботи”, - додав Олександр Качура.
Нагадаємо, 31 серпня під час з’їзду партії "Слуга народу" під "Парковим" пройшла акція протесту.