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Закидав камінням авто поліції, а потім вдарив ножем правоохоронця: в Одесі зі стріляниною затримали 22-річного чоловіка

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КИЇВ. 5 жовтня. УНН. В Одесі 22-річний чоловік забрався на паркан одного з підрозділів поліції та закидав камінням авто поліції, одному з правоохоронців порізав руку ножем і втік, забарикадувавшись в квартирі, яку орендував неподалік. Як повідомили у поліції Одеської області, зловмисник під час затримання отримав поранення у груди, передає УНН.

Деталі

За даними поліції, 22-річний зловмисник забрався на паркан одного з підрозділів поліції на проспекті Шевченка та з криками і погрозами взявся жбурляти каміння по автомобілях правоохоронців, що стояли у дворі. Коли ж поліцейські спробували припинити протиправні дії чоловіка, він порізав одному з них руку ножем і втік, забарикадувавшись в квартирі, яку орендував неподалік.

За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група поліції та бійці батальйону поліції особливого призначення. За згодою господині квартири поліцейські спробували зайти всередину приміщення, і тоді підозрюваний кинувся до одного зі спецпризначенців і вдарив ножем у груди. Завдяки захисному спорядженню правоохоронець не постраждав.

Для припинення протиправних дій поліцейськими було застосовано пристрій травматичної дії. Зловмисник отримав поранення в груди, зараз йому надають необхідну медичну допомогу.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Також вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань ще й за ч.1 ст.296 (Хуліганство) цього ж кодексу і затримання фігуранта в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу.

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