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Забросал камнями авто полиции, а затем ударил ножом правоохранителя: в Одессе со стрельбой задержали 22-летнего мужчину

Киев  •  УНН

 • 26260 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. В Одессе 22-летний мужчина забрался на забор одного из подразделений полиции и забросал камнями авто полиции, одному из правоохранителей порезал руку ножом и скрылся, забаррикадировавшись в квартире, которую арендовал неподалеку. Как сообщили в полиции Одесской области, злоумышленник при задержании получил ранение в грудь, передает УНН.

Детали

По данным полиции, 22-летний злоумышленник забрался на забор одного из подразделений полиции на проспекте Шевченко и с криками и угрозами взялся бросать камни по автомобилям правоохранителей, стоявших во дворе. Когда полицейские попытались прекратить противоправные действия мужчины, он порезал одному из них руку ножом и скрылся, забаррикадировавшись в квартире, которую арендовал неподалеку.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа полиции и бойцы батальона полиции особого назначения. С согласия хозяйки квартиры полицейские попытались зайти внутрь помещения, и тогда подозреваемый бросился к одному из спецназовцев и ударил ножом в грудь. Благодаря защитному снаряжению правоохранитель не пострадал.

Для прекращения противоправных действий полицейскими было применено устройство травматического действия. Злоумышленник получил ранение в грудь, сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Также решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований еще и по ч.1 ст.296 (хулиганство) этого же кодекса и задержание фигуранта в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса.

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