Захворюваність на COVID-19 в Україні перевищено майже у 16 разів – МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. В Україні лише три області входять до "жовтої" зони епідемічної небезпеки через поширення коронавірусу. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я, повідомляє УНН.
Деталі
Загалом в Україні рівень захворюваності на COVID-19 становить 1 188 на 100 тис. населення, тоді як норма для “зеленої” зони до 75 на 100 тис. населення. Усе, що вище, свідчить про погіршення епідситуації.
Наразі цей показник перевищує встановлений рівень у 15,84 разів.
До "помаранчевої" зони входить 19 областей і Київ, до "червоної" — Івано-Франківська та Рівненська області.
Запорізька, Кіровоградська та Полтавська області — у "жовтій" зоні карантину.
Нагадаємо
20 січня Міністерство охорони здоров'я констатувало новий спалах з епіцентром на заході України.
Протягом 7 лютого в Україні виявили 34 353 нових підтверджених випадків COVID-19.