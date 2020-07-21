Захоплення заручників в Луцьку: поліція попросила мешканців прилеглих будинків евакуюватися

"Ми попросили жителів довколишніх будинків, вікна яких виходять на площу, де знаходиться автобус із заручниками, вийти зі своїх будинків і квартир і тимчасово побути у друзів і знайомих, тому що у цієї людини є вогнепальна зброя, він уже стріляв по вікнах, і це небезпечно для життя. Всі громадяни поставилися до цього з розумінням", - сказав Геращенко.

Нагадаємо, вранці в центрі Луцька людина з вибухівкою і зброєю захопила автобус із заручниками, в місті і області введено оперативний план "Заручник".

У поліції повідомляли, що в автобусі перебуває близько 20 заручників. Зараз про постраждалих інформації немає.