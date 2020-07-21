Захоплення заручників в Луцьку: поліція попросила мешканців прилеглих будинків евакуюватися
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Загарбник автобуса в Луцьку має вогнепальну зброю і вже стріляв по вікнах, тому мешканців прилеглих будинків просили тимчасово залишити своє житло. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі каналу "Україна 24", передає УНН.
"Ми попросили жителів довколишніх будинків, вікна яких виходять на площу, де знаходиться автобус із заручниками, вийти зі своїх будинків і квартир і тимчасово побути у друзів і знайомих, тому що у цієї людини є вогнепальна зброя, він уже стріляв по вікнах, і це небезпечно для життя. Всі громадяни поставилися до цього з розумінням", - сказав Геращенко.
Нагадаємо, вранці в центрі Луцька людина з вибухівкою і зброєю захопила автобус із заручниками, в місті і області введено оперативний план "Заручник".
У поліції повідомляли, що в автобусі перебуває близько 20 заручників. Зараз про постраждалих інформації немає.