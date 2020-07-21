Захват заложников в Луцке: полиция попросила жителей близлежащих домов эвакуироваться
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Захватчик автобуса в Луцке имеет огнестрельное оружие и уже стрелял по окнам, по этому жителей близлежащих домов просили на время покинуть своё жилище. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире канала “Украина 24”, передает УНН.
“Мы попросили жителей близлежащих домов, окна которых выходят на площадь, где находится автобус с заложниками, выйти из своих домов и квартир и временно побыть у друзей и знакомых, потому что у этого человека есть огнестрельное оружие, он уже стрелял по окнам, и это опасно для жизни. Все граждане отнеслись к этому с пониманием”, — сказал Геращенко.
Напомним, утром в центре Луцка человек со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками, в городе и области введен оперативный план “Заложник”.
В полиции сообщали, что в автобусе находится около 20 заложников. Сейчас о пострадавших информации нет.