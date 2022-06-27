Захоплення українських моряків у 2018 році: міжнародний арбітраж відкинув основні зауваження рф – Кулеба

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“Вибороли важливе позитивне рішення Міжнародного Арбітражу щодо захоплення наших суден і моряків у 2018 році. Арбітраж відкинув основні зауваження РФ і підтримав позицію України. Боремося за справедливе рішення по суті. Росія буде покарана за всі свої злочини, сучасні та минулі”, — написав міністр.

Нагадаємо

У жовтні минулого року Арбітражний суд приступив до слухань в рамках справи України проти Росії із затримання трьох українських військово-морських судів і двадцяти чотирьох членів їх екіпажів. Представник РФ заявив, що на його думку справа не перебуває в юрисдикції суду.

Захоплення судів і початок спору

25 листопада 2018 року російською федерацією в Чорному морі було захоплено 3 українських військово-морських судна “Бердянськ”, “Нікополь” і “Яни Капу” і 24 членів їх екіпажів.

1 квітня 2019 року Україна повідомила росію, що вона починає обов’язковий арбітраж відповідно до додатка VII Конвенції ООН з морського права. Одночасно Україна звернулася до Міжнародного трибуналу з морського права (ITLOS) з проханням негайного призначення тимчасових заходів по Україні з метою звільнення її військово-морських кораблів і 24 військовослужбовців, з огляду на невідкладність ситуації.

Міжнародний трибунал з морського права в Гамбурзі розглядав лише питання застосування тимчасових заходів, враховуючи терміновість ситуації і необхідність негайного звільнення наших моряків і військово-морських суден.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал з морського права видав Наказ, згідно з яким російська федерація повинна негайно звільнити українські кораблі, а також негайно звільнити затриманих моряків і дозволити їм повернутися в Україну.

Незважаючи на обов’язковий характер Наказу Міжнародного трибуналу з морського права, росія ігнорувала його протягом майже 6 місяців, а судна повернула в порушення вимог цього наказу в якості речових доказів у кримінальному процесі.

Перші процесуальні слухання Арбітражного трибуналу у справі про порушення рф імунітету трьох українських військово-морських суден і двадцяти чотирьох членів їх екіпажів відбулися 21-22 листопада 2019 року в Гаазі в приміщенні Постійної третейського палати.

Протягом зазначених слухань були обговорені тимчасові рамки розгляду справи, питання транспарентності, тобто публічного доступу до матеріалів справи, затверджені процесуальні документи, зокрема Регламент Арбітражного трибуналу.

У травні 2020 року Україна подала на розгляд суду меморандум по цій справі.