У Нідерландах стартували слухання у справі про захоплення українських кораблів у Керченській протоці: виступали росіяни

Деталі

Так, на сьогоднішньому засіданні, у відкритій частині, обидві сторони представили членів своїх делегацій, після чого слово взяла російська сторона.

Так, агент РФ, посол з особливих доручень МЗС РФ Дмитро Лобач, під час виступу назвав захоплення українських військових кораблів і членів їх екіпажів "інцидентом", де українські судна нібито намагалися "перетнути російське територіальне море".

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"Скарги, подані Україною під час цього розгляду, не підпадають під юрисдикцію даного суду", - сказав Лобач, пояснивши це тим що Конвенція ООН з морського права "не регулює всі питання морського права, і є важливі винятки зі сфери юрисдикції Трибуналу, заснованого в відповідно до Конвенції".

Після цього, засідання перейшло в закритий режим.

Додамо

У вівторок, 12 жовтня, Україна представить свої аргументи на слуханнях. Вступна заява агента також транслюватиметься.

На даному етапі слухання стосуються питання юрисдикції, що означає що за їх підсумками фінального рішення очікувати не варто.

Захоплення суден і початок спору

25 листопада 2018 року Російською Федерацією в Чорному морі було захоплено 3 українських військово-морських судна "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу" і 24 членів їх екіпажів.

1 квітня 2019 року Україна повідомила Росію, що вона починає обов'язковий арбітраж відповідно до додатка VII Конвенції ООН з морського права. Одночасно Україна звернулася до Міжнародного трибуналу з морського права (ITLOS) з проханням негайного призначення тимчасових заходів для України з метою звільнення її військово-морських кораблів і 24 військовослужбовців, з огляду на невідкладність ситуації.

Міжнародний трибунал з морського права в Гамбурзі розглядав лише питання застосування тимчасових заходів, враховуючи терміновість ситуації і необхідності негайного звільнення наших моряків і військово-морських судів.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал з морського права видав Наказ, згідно з яким Російська Федерація повинна негайно звільнити українські кораблі, а також негайно звільнити затриманих моряків і дозволити їм повернутися в Україну.

Незважаючи на обов'язковий характер Наказу Міжнародного трибуналу з морського права, Росія ігнорувала його протягом майже 6 місяців, а судна повернула в порушення вимог цього наказу як речові докази в кримінальному процесі.

Перші процесуальні слухання Арбітражного трибуналу у справі про порушення РФ імунітету трьох українських військово-морських суден і двадцяти чотирьох членів їх екіпажів відбулися 21-22 листопада 2019 року в Гаазі в приміщенні Постійної третейської палати.

Протягом зазначених слухань були обговорені тимчасові рамки розгляду справи, питання транспарентності, тобто публічного доступу до матеріалів справи, затверджені процесуальні документи, зокрема Регламент Арбітражного трибуналу.

У травні 2020 року Україна подала на розгляд суду меморандум в цій справі.