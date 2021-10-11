В Нидерландах стартовали слушания по делу о захвате украинских кораблей в Керченской протоке: выступали россияне

Детали

Так, на сегодняшнем заседании, в открытой части, обе стороны представили членов своих делегаций, после чего слово взяла российская сторона.

Так, агент РФ, посол по особым поручениям МИД РФ Дмитрий Лобач, во время выступления назвал захват украинских военных кораблей и членов их экипажей “инцидентом”, где украинские суда якобы пытались “пересечь российское территориальное море.

Цитата

“Жалобы, поданные Украиной в ходе этого разбирательства, не подпадают под юрисдикцию данного суда”, — сказал Лобач, объяснив это тем что Конвенция ООН по морскому праву “не регулирует все вопросы морского права, и есть важные исключения из сферы юрисдикции Трибунала, учрежденного в соответствии с Конвенцией”.

После этого, заседание перешло в закрытый режим.

Добавим

Во вторник, 12 октября, Украина представит свои аргументы на слушаниях. Вступительное заявление агента также будет транслироваться.

На данном этапе слушания касаются вопроса юрисдикции, что означает что по их итогам финального решения ожидать не стоит.

Захват суден и начало спора

25 ноября 2018 года Российской Федерацией в Черном море было захвачено 3 украинских военно-морских судна “Бердянск”, “Никополь” и “Яны Капу” и 24 членов их экипажей.

1 апреля 2019 года Украина уведомила Россию, что она начинает обязательный арбитраж в соответствии с приложением VII Конвенции ООН по морскому праву. Одновременно Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) с просьбой немедленного назначения временных мер для Украины с целью освобождения ее военно-морских кораблей и 24 военнослужащих, учитывая неотложность ситуации.

Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге рассматривал лишь вопрос применения временных мер, учитывая срочность ситуации и необходимости немедленного освобождения наших моряков и военно-морских судов.

25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву издал Приказ, согласно которому Российская Федерация должна немедленно освободить украинские корабли, а также немедленно освободить задержанных моряков и позволить им вернуться в Украину.

Несмотря на обязательный характер Приказа Международного трибунала по морскому праву, Россия игнорировала его в течение почти 6 месяцев, а суда вернула в нарушение требований настоящего Приказа как вещественные доказательства в уголовном процессе.

Первые процессуальные слушания Арбитражного трибунала по делу о нарушении РФ иммунитета трех украинских военно-морских судов и двадцати четырех членов их экипажей состоялись 21-22 ноября 2019 года в Гааге в помещении Постоянной третейской палаты.

В течение указанных слушаний были обсуждены временные рамки рассмотрения дела, вопрос транспарентности, то есть публичного доступа к материалам дела, утверждены процессуальные документы, в частности Регламент Арбитражного трибунала.

В мае 2020 года Украина подала на рассмотрение суда меморандум в данном деле.