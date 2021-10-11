Арбитражный Трибунал сегодня начнет слушания по делу Украины против России: чего ждать

Детали

Так, на данном этапе слушания касаются вопроса юрисдикции, что означает что по их итогам финального решения ожидать не стоит.

Известно, что слушания будут проходить в гибридном формате, при котором некоторые члены делегаций сторон и члены состава арбитража присоединятся к процессу лично, другие — посредством видеоконференции.

В соответствии с графиком, слушания пройдут в два раунда.

Так, сегодня, 11 октября, Российская Федерация представит свой первый раунд устных аргументов.

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Во вторник, 12 октября, Украина проведет первый раунд устных аргументов. 14 октября РФ представит второй раунд устных аргументов, а 15 октября то же сделает Украина.

При необходимости дополнительное заседание слушания состоится в субботу, 16 октября 2021 года.

Отметим, что вступительное заявление, сделанное представителями каждой из сторон в первом раунде устных выступлений, будет транслироваться на сайте суда в режиме реального времени.



В остальном же до конца слушания публичный доступ к слушаниям в любой форме будет недоступен.

Позиция Украины

Как отметил ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, дело для Украины является очень важным.

“Мы доказываем противоправность поведения РФ по отношению к нашему государству, незаконность задержания и содержания украинских военных кораблей и противоправного судилища против наших моряков, которые 9 месяцев провели в российской тюрьме”, — заявил министр.



Также, по его словам, дело является определяющим для мира, поскольку Украина доказывает фактами и юридическими позиции, что абсолютный иммунитет военных кораблей является основополагающим принципом и обязанностью согласно международному морскому праву, и должен придерживаться всеми странами, а его нарушения караются.

Добавим, что ранее в МИД ожидали получить решение по этому и другим межгосударственным спорам с РФ не ранее 2022 года.



Захват суден и начало спора

25 ноября 2018 года Российской Федерацией в Черном море было захвачено 3 украинских военно-морских судна “Бердянск”, “Никополь” и “Яны Капу” и 24 членов их экипажей.

1 апреля 2019 года Украина уведомила Россию, что она начинает обязательный арбитраж в соответствии с приложением VII Конвенции ООН по морскому праву. Одновременно Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) с просьбой немедленного назначения временных мер для Украины с целью освобождения ее военно-морских кораблей и 24 военнослужащих, учитывая неотложность ситуации.

Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге рассматривал лишь вопрос применения временных мер, учитывая срочность ситуации и необходимости немедленного освобождения наших моряков и военно-морских судов.

25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву издал Приказ, согласно которому Российская Федерация должна немедленно освободить украинские корабли, а также немедленно освободить задержанных моряков и позволить им вернуться в Украину.

Несмотря на обязательный характер Приказа Международного трибунала по морскому праву, Россия игнорировала его в течение почти 6 месяцев, а суда вернула в нарушение требований настоящего Приказа как вещественные доказательства в уголовном процессе.

Первые процессуальные слушания Арбитражного трибунала по делу о нарушении РФ иммунитета трех украинских военно-морских судов и двадцати четырех членов их экипажей состоялись 21-22 ноября 2019 года в Гааге в помещении Постоянной третейской палаты.

В течение указанных слушаний были обсуждены временные рамки рассмотрения дела, вопрос транспарентности, то есть публичного доступа к материалам дела, утверждены процессуальные документы, в частности Регламент Арбитражного трибунала.

В мае 2020 года Украина подала на рассмотрение суда меморандум в данном деле.