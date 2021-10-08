Захоплення кораблів у Керченській протоці: Зеленський сформував делегацію на слухання у справі України проти РФ

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Зокрема, Главою делегації і агентом України стала директор Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України Оксана Золотарьова.

До складу делегації увійшли представник України при ЄС, заступник агента України Всеволод Ченцов, помічник командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України з правової роботи — начальник юридичної служби Леонід Залюбовський, заступник директора департаменту — начальник відділу міжнародних спорів Департаменту міжнародного права МЗС Андрій Пасічник, начальник штабу — заступник командувача ВМС ЗСУ Андрій Тарасов.

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“Дозволити главі делегації залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації України представників державних органів адвокатів, радників, експертів і технічних працівників. Главі делегації здійснювати із залученням представників державних органів підготовку та подання процесуальних документів, позиційних, доказових та інших матеріалів, необхідних для розгляду справи України проти Російської Федерації щодо затримання українських військово-морських суден та членів їхніх екіпажів”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

25 листопада 2018 року Російською Федерацією в Чорному морі було захоплено 3 українських військово-морських судна “Бердянськ”, “Нікополь” і “Яни Капу” та 24 членів їхніх екіпажів, які здійснювали мирний прохід з порту Одеси до порту Бердянськ.

Згодом, Україна отримала перший процедурний наказ Арбітражного Трибуналу у справі щодо порушення імунітету трьох українських військово-морських суден та 24 членів їхніх екіпажів (Україна проти Російської Федерації) за Конвенцією ООН з морського права.