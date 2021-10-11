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Арбітражний Трибунал сьогодні почне слухання по справі України проти Росії: чого чекати

Арбітражний Трибунал сьогодні почне слухання по справі України проти Росії: чого чекати

Київ • УНН

 • 33423 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Арбітражний Трибунал у Гаазі у понеділок, 11 жовтня, починає слухання в рамках справи України проти Росії щодо затримання трьох українських військово-морських суден і двадцяти чотирьох членів їхніх екіпажів, пише УНН.

Деталі

Так, на даному етапі слухання стосуються питання юрисдикції, що означає що за їхніми підсумками фінального рішення очікувати не варто.

Відомо, що слухання будуть проходити в гібридному форматі, при якому деякі члени делегацій сторін і члени складу арбітражу приєднаються до процесу особисто, інші — за допомогою відеоконференції.

Згідно графіку, слухання пройдуть в два раунди.

Так, сьогодні, 11 жовтня, Російська Федерація представить свій перший раунд усних аргументів.

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У вівторок, 12 жовтня, Україна проведе перший раунд усних аргументів. 14 жовтня РФ представить другий раунд усних аргументів, а 15 жовтня той же зробить Україна.

За необхідності додаткове засідання слухання відбудеться в суботу, 16 жовтня 2021 року.

Відзначимо, що вступна заява, зроблена представниками кожної із сторін в першому раунді усних виступів, буде транслюватися на сайті суду в режимі реального часу.

В іншому ж до кінця слухання публічний доступ до слухань в будь-якій формі буде недоступний.

Позиція України

Як зазначив раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, справа для України є дуже важливою.

“Ми доводимо протиправність поведінки РФ по відношенню до нашої держави, незаконність затримання і утримання українських військових кораблів і протиправного судилища проти наших моряків, які 9 місяців провели в російській тюрмі”, — заявив міністр.

Також, за його словами, справа є визначальною для світу, оскільки Україна доводить фактами і юридичними позиціями, що абсолютний імунітет військових кораблів є основоположним принципом і обов’язком відповідно до міжнародного морського права, і повинен дотримуватися всіма країнами, а його порушення караються.

Додамо, що раніше в МЗС очікували отримати рішення з цього та інших міждержавних суперечок з РФ не раніше 2022 року.

Захоплення суден і початок спору

25 листопада 2018 року Російською Федерацією в Чорному морі було захоплено 3 українських військово-морських судна “Бердянськ”, “Нікополь” і “Яни Капу” і 24 членів їх екіпажів.

1 квітня 2019 року Україна повідомила Росію, що вона починає обов’язковий арбітраж відповідно до додатка VII Конвенції ООН з морського права. Одночасно Україна звернулася до Міжнародного трибуналу з морського права (ITLOS) з проханням негайного призначення тимчасових заходів для України з метою звільнення її військово-морських кораблів і 24 військовослужбовців, з огляду на невідкладність ситуації.

Міжнародний трибунал з морського права у Гамбурзі розглядав лише питання застосування тимчасових заходів, враховуючи терміновість ситуації і необхідності негайного звільнення наших моряків і військово-морських судів.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал з морського права видав Наказ, згідно з яким Російська Федерація повинна негайно звільнити українські кораблі, а також негайно звільнити затриманих моряків і дозволити їм повернутися в Україну.

Незважаючи на обов’язковий характер Наказу Міжнародного трибуналу з морського права, Росія ігнорувала його протягом майже 6 місяців, а судна повернула в порушення вимог цього наказу як речові докази в кримінальному процесі.

Перші процесуальні слухання Арбітражного трибуналу у справі про порушення РФ імунітету трьох українських військово-морських суден і двадцяти чотирьох членів їх екіпажів відбулися 21-22 листопада 2019 року в Гаазі в приміщенні Постійної третейської палати.

Протягом зазначених слухань були обговорені тимчасові рамки розгляду справи, питання транспарентності, тобто публічного доступу до матеріалів справи, затверджені процесуальні документи, зокрема Регламент Арбітражного трибуналу.

У травні 2020 року Україна подала на розгляд суду меморандум в цій справі.

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