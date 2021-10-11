Арбітражний Трибунал сьогодні почне слухання по справі України проти Росії: чого чекати

Деталі

Так, на даному етапі слухання стосуються питання юрисдикції, що означає що за їхніми підсумками фінального рішення очікувати не варто.

Відомо, що слухання будуть проходити в гібридному форматі, при якому деякі члени делегацій сторін і члени складу арбітражу приєднаються до процесу особисто, інші — за допомогою відеоконференції.

Згідно графіку, слухання пройдуть в два раунди.

Так, сьогодні, 11 жовтня, Російська Федерація представить свій перший раунд усних аргументів.

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У вівторок, 12 жовтня, Україна проведе перший раунд усних аргументів. 14 жовтня РФ представить другий раунд усних аргументів, а 15 жовтня той же зробить Україна.

За необхідності додаткове засідання слухання відбудеться в суботу, 16 жовтня 2021 року.

Відзначимо, що вступна заява, зроблена представниками кожної із сторін в першому раунді усних виступів, буде транслюватися на сайті суду в режимі реального часу.



В іншому ж до кінця слухання публічний доступ до слухань в будь-якій формі буде недоступний.

Позиція України

Як зазначив раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, справа для України є дуже важливою.

“Ми доводимо протиправність поведінки РФ по відношенню до нашої держави, незаконність затримання і утримання українських військових кораблів і протиправного судилища проти наших моряків, які 9 місяців провели в російській тюрмі”, — заявив міністр.



Також, за його словами, справа є визначальною для світу, оскільки Україна доводить фактами і юридичними позиціями, що абсолютний імунітет військових кораблів є основоположним принципом і обов’язком відповідно до міжнародного морського права, і повинен дотримуватися всіма країнами, а його порушення караються.

Додамо, що раніше в МЗС очікували отримати рішення з цього та інших міждержавних суперечок з РФ не раніше 2022 року.



Захоплення суден і початок спору

25 листопада 2018 року Російською Федерацією в Чорному морі було захоплено 3 українських військово-морських судна “Бердянськ”, “Нікополь” і “Яни Капу” і 24 членів їх екіпажів.

1 квітня 2019 року Україна повідомила Росію, що вона починає обов’язковий арбітраж відповідно до додатка VII Конвенції ООН з морського права. Одночасно Україна звернулася до Міжнародного трибуналу з морського права (ITLOS) з проханням негайного призначення тимчасових заходів для України з метою звільнення її військово-морських кораблів і 24 військовослужбовців, з огляду на невідкладність ситуації.

Міжнародний трибунал з морського права у Гамбурзі розглядав лише питання застосування тимчасових заходів, враховуючи терміновість ситуації і необхідності негайного звільнення наших моряків і військово-морських судів.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал з морського права видав Наказ, згідно з яким Російська Федерація повинна негайно звільнити українські кораблі, а також негайно звільнити затриманих моряків і дозволити їм повернутися в Україну.

Незважаючи на обов’язковий характер Наказу Міжнародного трибуналу з морського права, Росія ігнорувала його протягом майже 6 місяців, а судна повернула в порушення вимог цього наказу як речові докази в кримінальному процесі.

Перші процесуальні слухання Арбітражного трибуналу у справі про порушення РФ імунітету трьох українських військово-морських суден і двадцяти чотирьох членів їх екіпажів відбулися 21-22 листопада 2019 року в Гаазі в приміщенні Постійної третейської палати.

Протягом зазначених слухань були обговорені тимчасові рамки розгляду справи, питання транспарентності, тобто публічного доступу до матеріалів справи, затверджені процесуальні документи, зокрема Регламент Арбітражного трибуналу.

У травні 2020 року Україна подала на розгляд суду меморандум в цій справі.