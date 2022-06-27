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Захват украинских моряков в 2018 году: международный арбитраж отверг основные замечания россии – Кулеба

Захват украинских моряков в 2018 году: международный арбитраж отверг основные замечания россии – Кулеба

Киев • УНН

 • 164355 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Международный Арбитраж по захвату украинских судов и моряков в 2018 году отверг основные замечания россии и поддержал позицию Украины. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет УНН.

Цитата

“Завоевали важное положительное решение Международного Арбитража по захвату наших судов и моряков в 2018 году. Арбитраж отверг основные замечания рф и поддержал позицию Украины. Боремся за справедливое решение по существу. россия будет наказана за все свои преступления, современные и прошлые”, — написал министр.

Напомним

В октябре прошлого года Арбитражный суд приступил к слушаниям в рамках дела Украины против россии по задержанию трех украинских военно-морских судов и двадцати четырех членов их экипажей. Представитель рф заявил, что по его мнению, дело не находится в юрисдикции суда.

Захват судов и начало спора

25 ноября 2018 года российской федерацией в Черном море было захвачено 3 украинских военно-морских судна “Бердянск”, “Никополь” и “Яны Капу” и 24 членов их экипажей.

1 апреля 2019 года Украина сообщила россии, что она начинает обязательный арбитраж в соответствии с приложения VII Конвенции ООН по морского права. Одновременно Украина обратилась к Международному трибуналу по морскому праву (ITLOS) с просьбой немедленного назначения временных мер по Украине с целью освобождения ее военно-морских кораблей и 24 военнослужащих, с учитывая неотложность ситуации.

Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге рассматривал лишь вопрос применения временных мер, учитывая срочность ситуации и необходимость немедленного освобождения наших моряков и военно-морских судов.

25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву издал Приказ, согласно которым российская федерация должна немедленно освободить украинские корабли, а также немедленно освободить задержанных моряков и разрешить им возвратиться в Украину.

Несмотря на обязательный характер Приказа Международного трибунала по морского права, россия игнорировала его в течение почти 6 месяцев, а судна вернула в нарушение требований этого приказа в качества вещественных доказательств в уголовном процессе.

Первые процессуальные слушания Арбитражного трибунала по делу о нарушении рф иммунитета трех украинских военно-морских судов и двадцати четырех членов их экипажей состоялись 21-22 ноября 2019 года в Гааге в помещении Постоянной третейской палаты.

В течение указанных слушаний были обсуждены временные рамки рассмотрения дела, вопросы транспарентности, то есть публичного доступа к материалам, утверждены процессуальные документы, в частности Регламент Арбитражного трибунала.

В мае 2020 года Украина подала на рассмотрение суда меморандум по этому делу.

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