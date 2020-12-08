Захоплення українських кораблів у Керченській протоці: суд дозволив затримати посадовця ФСБ РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Шевченківський районний суд Києва дозволив затримати заступника керівника Прикордонної служби ФСБ РФ – керівника берегової охорони, віце-адмірала Геннадія Мєдвєдєва, який підозрюється в організації захоплення трьох українських військових кораблів з екіпажем в Керченській протоці, для участі в судовому засіданні щодо обрання йому запобіжного заходу. Про це УНН повідомляє з посиланням на рішення суду.
“Надати дозвіл на затримання підозрюваного (Мєдвєдєв — ред.), з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Затримана на підставі ухвали слідчого судді, суду особа не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу...”, — йдеться в ухвалі суду.
У матеріалах суду зазначається, що на даний час проводяться оперативно-розшукові заходи та слідчі дії, спрямовані на встановлення місця перебування підозрюваного.
Нагадаємо, прикордонникам ФСБ та військовослужбовцям ЗС РФ, серед яких віце-адмірал Мєдвєдєв, які здійснили напад на українських моряків, раніше було повідомлено про підозру.
Як повідомляв УНН, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів “Бердянськ” і “Нікополь” і рейдового буксира “Яни Капу”, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряки заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.
7 вересня до Києва повернулися 35 заручників, у тому числі 24 моряка. Вони повернулися на батьківщину в рамках обміну між Україною і РФ.
А 20 листопада українські катери “Нікополь”, “Бердянськ” та “Яни Капу” повернулись з полону в анексованому Росією Криму.