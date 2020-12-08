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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 38722 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 59023 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 71911 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 85214 просмотра

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 111719 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 113729 просмотра

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Захват украинских кораблей в Керченском проливе: суд разрешил задержать чиновника ФСБ РФ

Захват украинских кораблей в Керченском проливе: суд разрешил задержать чиновника ФСБ РФ

Киев  •  УНН

 • 23123 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Шевченковский районный суд Киева разрешил задержать заместителя руководителя Пограничной службы ФСБ РФ - руководителя береговой охраны, вице-адмирала Геннадия Медведева, который подозревается в организации захвата трех украинских военных кораблей с экипажем в Керченском проливе, для участия в судебном заседании по избранию ему меры пресечения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на решение суда.

"Предоставить разрешение на задержание подозреваемого (Медведева - ред.), с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Задержанное на основании постановления следственного судьи, суда лицо не позднее тридцати шести часов с момента задержания должно быть освобождено или доставлено к следственному судье, в суд, постановившем решение о разрешении на задержание с целью привода..." - говорится в постановлении суда.

В материалах суда говорится, что в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление местонахождения подозреваемого.

Напомним, пограничникам ФСБ и военнослужащим ВС РФ, среди которых вице-адмирал Медведев, совершивших нападение на украинских моряков, ранее было сообщено о подозрении.

Как сообщал УНН, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход с порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряка арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

7 сентября в Киев вернулись 35 заложников, в том числе 24 моряка. Они вернулись на родину в рамках обмена между Украиной и РФ.

А 20 ноября украинские катера "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" вернулись из плена в аннексированном Россией Крыму.

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