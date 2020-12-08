Захват украинских кораблей в Керченском проливе: суд разрешил задержать чиновника ФСБ РФ

"Предоставить разрешение на задержание подозреваемого (Медведева - ред.), с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Задержанное на основании постановления следственного судьи, суда лицо не позднее тридцати шести часов с момента задержания должно быть освобождено или доставлено к следственному судье, в суд, постановившем решение о разрешении на задержание с целью привода..." - говорится в постановлении суда.

В материалах суда говорится, что в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление местонахождения подозреваемого.

Напомним, пограничникам ФСБ и военнослужащим ВС РФ, среди которых вице-адмирал Медведев, совершивших нападение на украинских моряков, ранее было сообщено о подозрении.

Как сообщал УНН, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход с порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряка арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

7 сентября в Киев вернулись 35 заложников, в том числе 24 моряка. Они вернулись на родину в рамках обмена между Украиной и РФ.

А 20 ноября украинские катера "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" вернулись из плена в аннексированном Россией Крыму.