Захоплення штабу ВМС у Криму: повідомлено про підозру ще двом бойовикам НЗФ "Рубіж"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Ще двом учасникам НЗФ “Рубіж”, які брали участь в захопленні Штабу Військово-Морських Сил України у місті Севастополі повідомлено про підозру. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури АР Крим.
“Прокуратура автономії спільно з ГУНП в АР Крим та м. Севастополя повідомили про підозру двом учасникам незаконного збройного формування “Добровольча народна дружина „Рубіж“ за ч. 2 ст. 260 КК України (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності). Санкція інкримінованої статті передбачає позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що слідством встановлено, що громадяни України, будучи учасниками незаконного збройного формування “Добровольча народна дружина “Рубіж”, серед іншого, 19-20 березня 2014 року брали участь в облозі та захопленні Штабу Військово-Морських Сил України у місті Севастополі.
“На даний час, підозрюваних оголошено в розшук, вживаються заходи для встановлення їх місцеперебування”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, двом учасникам НЗФ “Рубіж”, які брали участь в захопленні Штабу Військово-Морських Сил України у місті Севастополі повідомлено про підозру.
Як повідомлялося, прокуратура АР Крим скерувала до суду обвинувальний акт стосовно “самооборонівця” за участь у захопленні штабу Військово-морських сил України у місті Севастополі.