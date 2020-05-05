Интересы штаба ВМС в Крыму: сообщено о подозрении еще двум боевикам НВФ "Рубеж"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Еще двум участникам НВФ “Рубеж”, участвовавшим в захвате штаба Военно-Морских Сил Украины в городе Севастополе сообщено о подозрении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АР Крым.
“Прокуратура автономии совместно с ГУНП в АР Крым и г. Севастополя сообщили о подозрении двум участникам незаконного вооруженного формирования “Добровольческая народная дружина „Рубеж“ по ч. 2 ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности). Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что следствием установлено, что граждане Украины, будучи участниками незаконного вооруженного формирования “Добровольческая народная дружина “Рубеж”, которые среди прочего, 19-20 марта 2014 года участвовали в осаде и захвате штаба Военно-Морских Сил Украины в городе Севастополе.
“В настоящее время, подозреваемые объявлены в розыск, принимаются меры для установления их местонахождения”, — отмечается в сообщении.
Напомним, двум участникам НВФ “Рубеж”, участвовавших в захвате штаба Военно-Морских Сил Украины в городе Севастополе сообщено о подозрении.
Как сообщалось, прокуратура АР Крым направила в суд обвинительный акт в отношении “самообороновца” за участие в захвате штаба Военно-морских сил Украины в городе Севастополе.