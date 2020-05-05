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Интересы штаба ВМС в Крыму: сообщено о подозрении еще двум боевикам НВФ "Рубеж"

Киев • УНН

 • 10253 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Еще двум участникам НВФ “Рубеж”, участвовавшим в захвате штаба Военно-Морских Сил Украины в городе Севастополе сообщено о подозрении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АР Крым.

Интересы штаба ВМС в Крыму: сообщено о подозрении еще двум боевикам НВФ "Рубеж"

“Прокуратура автономии совместно с ГУНП в АР Крым и г. Севастополя сообщили о подозрении двум участникам незаконного вооруженного формирования “Добровольческая народная дружина „Рубеж“ по ч. 2 ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности). Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что следствием установлено, что граждане Украины, будучи участниками незаконного вооруженного формирования “Добровольческая народная дружина “Рубеж”, которые среди прочего, 19-20 марта 2014 года участвовали в осаде и захвате штаба Военно-Морских Сил Украины в городе Севастополе.

“В настоящее время, подозреваемые объявлены в розыск, принимаются меры для установления их местонахождения”, — отмечается в сообщении.

Напомним, двум участникам НВФ “Рубеж”, участвовавших в захвате штаба Военно-Морских Сил Украины в городе Севастополе сообщено о подозрении.

Как сообщалось, прокуратура АР Крым направила в суд обвинительный акт в отношении “самообороновца” за участие в захвате штаба Военно-морских сил Украины в городе Севастополе.

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