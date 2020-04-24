Захоплення штабу ВМС у Криму: повідомлено про підозру двом бойовикам НЗФ "Рубіж"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Двом учасникам НЗФ "Рубіж", які брали участь в захопленні Штабу Військово-Морських Сил України у місті Севастополі повідомлено про підозру. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Автономної Республіки Крим.
"Прокуратура автономії спільно з ГУНП в АР Крим та м. Севастополя повідомили про підозру двом учасникам незаконного збройного формування "Добровольча народна дружина "Рубіж" за ч. 2 ст. 260 КК України (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності). Санкція інкримінованої статті передбачає позбавленням волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна або без такої", - сказано у повідомленні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що зазначені громадяни України, будучи учасниками незаконного збройного формування "Добровольча народна дружина "Рубіж", 19-20 березня 2014 року брали участь в облозі та захопленні Штабу Військово-Морських Сил України у м. Севастополі. Підозрювані також брали участь в захопленні протичовнового корвета "Хмельницький", який належить Військово-Морським Силам України, з метою забезпечення відбуксирування судном збройних сил Російської Федерації.
На даний час, підозрюваних оголошено у розшук, вживаються заходи для встановлення їх місцеперебування.
Нагадаємо, прокуратура АР Крим скерувала до суду обвинувальний акт стосовно "самооборонівця" за участь у захопленні штабу Військово-морських сил України у місті Севастополі.