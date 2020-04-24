Захват штаба ВМС в Крыму: сообщено о подозрении двум боевикам НЗФ "Рубеж"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Двум участникам НЗФ "Рубеж", участвовавших в захвате штаба Военно-Морских Сил Украины в городе Севастополе сообщено о подозрении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Автономной Республики Крым.
"Прокуратура автономии совместно с ГУНП в АР Крым и г. Севастополе сообщили о подозрении двум участникам незаконного вооруженного формирования "Добровольческая народная дружина "Рубеж" по ч. 2 ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности). Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой", - говорится в сообщении.
Досудебным расследованием установлено, что указанные граждане Украины, будучи участниками незаконного вооруженного формирования "Добровольческая народная дружина "Рубеж", 19-20 марта 2014 года участвовали в осаде и захвате штаба Военно-Морских Сил Украины в пгт. Севастополе. Подозреваемые также участвовали в захвате противолодочного корвета "Хмельницкий", который принадлежит Военно-морским силам Украины, с целью обеспечения отбуксировать судно вооруженных сил Российской Федерации.
В настоящее время, подозреваемые объявлены в розыск, принимаются меры для установления их местонахождения.
Напомним, прокуратура АР Крым направила в суд обвинительный акт в отношении "самообороновца" за участие в захвате штаба Военно-морских сил Украины в городе Севастополе.