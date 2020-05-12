Захоплення штабу ВМС у Криму: підозру повідомили ще двом учасникам НЗФ "Рубіж"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Ще двом учасникам НЗФ “Рубіж”, підозрюваних у тому, що брали участь в захопленні штабу Військово-морських сил України у місті Севастополі, повідомлено про підозру. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури АР Крим.
"... повідомили про підозру двом учасникам незаконного збройного формування “Добровольча народна дружина “Рубіж” за ч. 2 ст. 260 КК України (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності)", - йдеться у повідомленні.
Санкція інкримінованої статті передбачає позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.
"Досудовим розслідуванням встановлено, що зазначені громадяни України, будучи учасниками НЗФ “Добровольча народна дружина “Рубіж”, 19-20 березня 2014 року брали участь в облозі та захопленні штабу ВМС України у місті Севастополі. На даний час підозрюваних оголошено в розшук, вживаються заходи для встановлення їх місцеперебування", - вказали у прокуратурі.
Нагадаємо, раніше про підозру повідомили ще низці учасників НЗФ "Рубіж".