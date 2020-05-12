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Захват штаба ВМС в Крыму: подозрение сообщили еще двум участникам НВФ "Рубеж"

Киев • УНН

 • 11030 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Еще двум участникам НВФ "Рубеж", подозреваемых в том, что участвовали в захвате штаба Военно-морских сил Украины в городе Севастополе, сообщили о подозрении. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры АР Крым.

Захват штаба ВМС в Крыму: подозрение сообщили еще двум участникам НВФ "Рубеж"

"... сообщили о подозрении двум участникам незаконного вооруженного формирования "Добровольческая народная дружина "Рубеж" по ч. 2 ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности)", - говорится в сообщении.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

"Досудебным расследованием установлено, что указанные граждане Украины, будучи участниками НВФ "Добровольческая народная дружина "Рубеж", 19-20 марта 2014-го участвовали в осаде и захвате штаба ВМС Украины в Севастополе. В настоящее время подозреваемые объявлены в розыск, принимаются меры для установления их местонахождения", - указали в прокуратуре.

Напомним, ранее о подозрении сообщили еще ряду участников НВФ "Рубеж".

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