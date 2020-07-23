Захоплення поліцейського у заручники у Полтаві: у поліції з’ясовують вимоги зловмисника
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Полтавська поліція з’ясовує вимоги чоловіка, який захопив у заручники співробітника карного розшуку, а потім обміняв його на начальника УКР ГУНП в Полтавській області, полковника Віталія Шияна. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомили у відділ комунікацій ГУНП у Полтавській області.
“Зараз на місці створений оперативний штаб, введено у дію поліцейську спецоперацію, продовжуються перемовини, ціль яких примусити зловмисника здатися поліції, не наносячи шкоди ні собі, ні оточуючим. Ми з’ясовуємо його вимоги”, — зазначили у поліції.
Нагадаємо, чоловік у Полтаві захопив співробітника карного розшуку, а потім обміняв його на начальника УКР ГУНП в Полтавській області, полковника Віталія Шияна. З ним він поїхав на наданому, відповідно до його вимог, автомобілі, у напрямку виїзду з міста.
За непідтвердженою наразі інформацією, яку пишуть ЗМІ, зловмисник з заручником автомобілем може рухатися в бік Києва.
Раніше стало відомо, що у Полтаві проводять спецоперацію через чоловіка, який погрожує гранатою.
Наразі триває спецоперація із затримання зловмисника.