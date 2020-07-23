Захват полицейского в заложники в Полтаве: в полиции выясняют требования злоумышленника
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Полтавская полиция выясняет требования мужчины, который захватил в заложники сотрудника уголовного розыска, а затем обменял его на начальника УКР ГУНП в Полтавской области, полковника Виталия Шияна. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Полтавской области.
"Сейчас на месте создан оперативный штаб, введено в действие полицейскую спецоперацию, продолжаются переговоры, цель которых заставить злоумышленника сдаться полиции, не нанося вреда ни себе, ни окружающим. Мы выясняем его требования", - отметили в полиции.
Напомним, мужчина в Полтаве захватил сотрудника уголовного розыска, а затем обменял его на начальника УУР ГУНП в Полтавской области, полковника Виталия Шияна. С ним он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями, автомобиле, в направлении выезда из города.
По неподтвержденной пока информации, которую пишут СМИ, злоумышленник с заложником автомобилем может двигаться в сторону Киева.
Ранее стало известно, что в Полтаве проводят спецоперацию из-за мужчины, который угрожает гранатой.
Сейчас продолжается спецоперация по задержанию злоумышленника.