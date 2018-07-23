Захист подав апеляцію на вирок "українському диверсанту" Панову

"Подали апеляцію до Верховного суду Росії. Згідно з позицією Панова, ми просимо повністю його виправдати", - сказав Легостов.



Нагадаємо, 13 липня підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму 13 липня засудив фігуранта справи "українських диверсантів" Євгенія Панова до 8 років колонії суворого режиму.



Російські спецслужби заявляють, що Євген Панов і Андрій Захтей були членами "групи диверсантів", яка нібито планувала здійснити теракти на об'єктах туристичної та соціальної інфраструктури півострова.



Як повідомляв УНН, в квітні 2018 року суд перейшов до розгляду по суті справи Панова. Обвинувачений відмовився від угоди з російським слідством, йому продовжили арешт на півроку, до 26 вересня.



