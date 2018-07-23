Захист подав апеляцію на вирок "українському диверсанту" Панову
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Захист подав апеляцію на вирок "українському диверсанту" Євгену Панову. Про це "Крим. Реалії" повідомив адвокат Сергій Легостов, передає УНН.
"Подали апеляцію до Верховного суду Росії. Згідно з позицією Панова, ми просимо повністю його виправдати", - сказав Легостов.
Нагадаємо, 13 липня підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму 13 липня засудив фігуранта справи "українських диверсантів" Євгенія Панова до 8 років колонії суворого режиму.
Російські спецслужби заявляють, що Євген Панов і Андрій Захтей були членами "групи диверсантів", яка нібито планувала здійснити теракти на об'єктах туристичної та соціальної інфраструктури півострова.
Як повідомляв УНН, в квітні 2018 року суд перейшов до розгляду по суті справи Панова. Обвинувачений відмовився від угоди з російським слідством, йому продовжили арешт на півроку, до 26 вересня.