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Захист подав апеляцію на вирок "українському диверсанту" Панову

Захист подав апеляцію на вирок "українському диверсанту" Панову

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Захист подав апеляцію на вирок "українському диверсанту" Євгену Панову. Про це "Крим. Реалії" повідомив адвокат Сергій Легостов, передає УНН.

"Подали апеляцію до Верховного суду Росії. Згідно з позицією Панова, ми просимо повністю його виправдати", - сказав Легостов.

Нагадаємо, 13 липня підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму 13 липня засудив фігуранта справи "українських диверсантів" Євгенія Панова до 8 років колонії суворого режиму.

Російські спецслужби заявляють, що Євген Панов і Андрій Захтей були членами "групи диверсантів", яка нібито планувала здійснити теракти на об'єктах туристичної та соціальної інфраструктури півострова.

Як повідомляв УНН, в квітні 2018 року суд перейшов до розгляду по суті справи Панова. Обвинувачений відмовився від угоди з російським слідством, йому продовжили арешт на півроку, до 26 вересня.

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