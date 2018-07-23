Защита подала апелляцию на приговор "украинскому диверсанту" Панову

"Подали апелляцию в Верховный суд России. Согласно позиции Панова, мы просим полностью его оправдать", – сказал Легостов.



Напомним, 13 июля подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма 13 июля приговорил фигуранта дела "украинских диверсантов" Евгения Панова к 8 годам колонии строгого режима.



Российские спецслужбы заявляют, что Евгений Панов и Андрей Захтей были членами "группы диверсантов", которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.



Как сообщал УНН, в апреле 2018 года суд перешел к рассмотрению по существу дела Панова. Обвиняемый отказался от сделки с российским следствием, ему продлили арест на полгода, до 26 сентября.



