Защита подала апелляцию на приговор "украинскому диверсанту" Панову
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Защита подала апелляцию на приговор "украинскому диверсанту" Евгению Панову. Об этом "Крым. Реалии" сообщил адвокат Сергей Легостов, передает УНН.
"Подали апелляцию в Верховный суд России. Согласно позиции Панова, мы просим полностью его оправдать", – сказал Легостов.
Напомним, 13 июля подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма 13 июля приговорил фигуранта дела "украинских диверсантов" Евгения Панова к 8 годам колонии строгого режима.
Российские спецслужбы заявляют, что Евгений Панов и Андрей Захтей были членами "группы диверсантов", которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.
Как сообщал УНН, в апреле 2018 года суд перешел к рассмотрению по существу дела Панова. Обвиняемый отказался от сделки с российским следствием, ему продлили арест на полгода, до 26 сентября.