Захист назвав необґрунтованими звинувачення на адресу нардепа Бакуліна

КИЇВ. 12 березня. УНН. Сторона захисту народного депутата Євгена Бакуліна вважає необґрунтованими висунуті проти нього з боку Генеральної прокуратури України обвинувачення. Про це сьогодні на засіданні регламентного комітету ВР, який розглядав подання ГПУ на дозвіл зняття з Є.Бакуліна депутатської недоторканності та притягнення до кримінальної відповідальності, сказав один із його адвокатів Іван Кайло, передає кореспондент УНН.