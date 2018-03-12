Захист назвав необґрунтованими звинувачення на адресу нардепа Бакуліна
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Сторона захисту народного депутата Євгена Бакуліна вважає необґрунтованими висунуті проти нього з боку Генеральної прокуратури України обвинувачення. Про це сьогодні на засіданні регламентного комітету ВР, який розглядав подання ГПУ на дозвіл зняття з Є.Бакуліна депутатської недоторканності та притягнення до кримінальної відповідальності, сказав один із його адвокатів Іван Кайло, передає кореспондент УНН.
"Наші багаторазові звернення не дали можливості отримати повний текст подань… Рахуємо, що подання є не достатні, вони не ґрунтуються на матеріалах, а на нашу думку ґрунтуються виключно на припущеннях слідства. Вважаємо, що таке подання є передчасним, необґрунтованим і потребує доопрацювання", - сказав захисник.
Він зазначив, що Є.Бакулін готовий співпрацювати зі слідством і не переховується.
Також, за словами сторони захисту, подання про затримання Є.Бакуліна є передчасним і не може бути задоволено.
Нагадаємо, регламентний комітет ВР одноголосно визнав законними подання про затримання і арешт Є.Бакуліна.