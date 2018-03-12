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Защита назвала необоснованными обвинения в адрес нардепа Бакулина

Защита назвала необоснованными обвинения в адрес нардепа Бакулина

Киев  •  УНН

 • 9241 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Сторона защиты народного депутата Евгения Бакулина считает необоснованными выдвинутые против него со стороны Генеральной прокуратуры Украины обвинения. Об этом сегодня на заседании регламентного комитета ВР, который рассматривал представление ГПУ на разрешение снятия с Е.Бакулина депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности, сказал один из его адвокатов Иван Кайло, передает корреспондент УНН.

"Наши неоднократные обращения не дали возможности получить полный текст представлений... Считаем, что представления является не достаточными, они не основываются на материалах, а по нашему мнению основываются исключительно на предположениях следствия. Считаем, что такое представление является преждевременным, необоснованным и требует доработки", - сказал защитник.

Он отметил, что Е.Бакулин готов сотрудничать со следствием и не скрывается.

Также, по словам стороны защиты, представление о задержании Е.Бакулина преждевременно и не может быть удовлетворено.

Напомним, регламентный комитет ВР единогласно признал законными представления о задержании и аресте Е.Бакулина.

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