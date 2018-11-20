Захист надав САП офіційну довідку про місце перебування Продана
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Сторона захисту колишнього в.о. голови Державної фіскальної служби України Мирослава Продана повідомила Спеціальну антикорупційну прокуратуру офіційною довідкою про місце його перебування на лікуванні у Німеччині. Про це УНН повідомила адвокат Лариса Криворучко.
“Вчора ввечері ми надіслали офіційну довідку і сьогодні вранці продублювали через канцелярію Генеральної прокуратури до САП з перекладом, всіма реквізитами, де пан Мирослав перебуває”, — сказала Криворучко.
За її словами, Продан потребує операції і готується до неї.
Водночас адвокат заявила, що слідчий наразі відмовляється контактувати із стороною захисту.
“Дзвінки слідчий ігнорує”, — зазначила Криворучко.
Зазначимо, САП вже втретє викликала Продана на допит, який мав відбутися 20 листопада о 10:00. У попередні рази — 8 та 15 листопада — він також не з’явився.
Нагадаємо, колишній в.о. голови Державної фіскальної служби України Мирослав Продан перебуватиме на лікуванні у Німеччині орієнтовно до 27 листопада, і після його завершення повернеться в Україну.
Як повідомляв УНН, САП склала повідомлення про підозру колишньому в.о. голови ДФС Мирославу Продану у незаконному збагаченні.
Зокрема, його підозрюють у тому, що він, будучи ще заступником голови ДФС, набув у власність понад 89 млн грн, за які придбав дві квартири у елітній столичній новобудові вартістю 6,7 млн грн; два будинки в Туреччині вартістю 78 млн грн; три автомобілі представницького класу, загальною вартістю 3,4 млн грн.
Прикордонники підтвердили УНН інформацію про те, що Продан ще 5 листопада перетнув кордон з Молдовою без порушень закону.